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Узнать тайны Главного корпуса ТПУ и увидеть коллекцию минералов смогут томичи на новогодних каникулах

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Всех желающих в дни новогодних каникул приглашают на бесплатные экскурсии в музеи Томского политехнического университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, они пройдут 3 и 4 января. Для участия необходимо записаться заранее. Сделать это можно по телефону 8 (3822) 70-56-71 или в официальной группе комплекса музеев ТПУ.

В 12.00 стартует обзорная экскурсия «Тайны Главного», в 15.00 — обзорная экскурсия по музею истории ТПУ.

«На экскурсии вы узнаете все об истории строительства Главного корпуса Томского политеха (пр. Ленина, 30) и первых аудиториях, архитектурных деталях и символах вуза, первых профессорах и выпускниках», — рассказали в комплексе музеев.

Кроме того, 3 и 4 января томичей также в 12.00 и в 15.00 ждут в минералогическом музее ТПУ (горный корпус, ул. Советская, 73). Там можно увидеть уникальную коллекцию минералов, которая собиралась многими поколениями геологов вуза, походное и научное оборудование прошлого века, старинные карты и книги и многое другое.

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