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Выборы мэра Томска через конкурс ожидаются в апреле 2023 года — спикер гордумы

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Новая процедура выборов мэра Томска — через конкурс — позволит провести их не раньше апреля 2023 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера гордумы Чингиса Акатаева.

«По тому алгоритму, по которому будет работать комиссия, с учетом заявок и их рассмотрения, выборы мэра пройдут, скорее всего, в апреле — в марте мы не успеваем. Но спешки большой нет», — сказал Акатаев.

Спикер подчеркнул, что ему не известно о каких-либо выдвинутых кандидатурах.

«Никакие кандидатуры не обсуждались, ни одна фамилия пока не озвучивалась. Все потенциальные „игроки“ ждали, когда мы внесем изменения в устав (города — ИФ), утвердим порядок работы комиссии. Я думаю, что основные консультации (по потенциальным кандидатам — ИФ) пройдут после 8 января», — подчеркнул Акатаев.

21 октября группа депутатов Законодательной думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Спикер облдумы Оксана Козловская заявляла, что законопроект внесен в связи с указом президента, согласно которому режим базовой готовности вводится и в Томской области, поэтому «сложившаяся ситуация требует принятия оперативных, выверенных решений с участием всех уровней публичной власти».

За отмену прямых выборов мэра столицы региона выступил и губернатор Владимир Мазур.

27 октября облдума внесла изменения в региональное законодательство, предполагающие переход от прямых выборов мэра Томска к конкурсной процедуре. После этого возникла необходимость внесения изменений в устав города, для чего провели публичные слушания. Из 85 голосовавших 65 выступили за отмену прямых выборов мэра Томска, 19 — против, один воздержался.

Занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Он вступил в силу.

6 декабря депутаты думы Томска утвердили изменения в уставе города, которые предполагают переход от прямых выборов мэра к выборам из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 22 декабря утвердили порядок их проведения.

В настоящее время прямые выборы мэров среди региональных центров остались в Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Улан-Удэ.

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