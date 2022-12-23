Доходы бюджета Томской области впервые превысили 105 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 23 декабря 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области большинством голосов приняли бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Закон о бюджете принят на прошедшем заседании областного парламента.

Поправки учитывали изменения доходной и расходной части бюджета. Так, за счет безвозмездных поступлений казна региона пополнится на 22,7 млрд рублей. Дополнительные средства поступят из федерального бюджета – всего из этого источника в Томскую область будет направлено 28,4 млрд рублей.

«Очень непростая ситуация была. Много было приложено усилий и губернатором, и администрацией региона, чтобы мы получили дополнительные средства из федерального бюджета, учитывая непростые межбюджетные отношения, которые в последнее время сформировались у Томской области с федеральным центром. По результатам согласительной комиссии мы дополнительно распределили, фактически, 23 млрд рублей. Более 19 млрд — это средства федерального бюджета. Все эти деньги — целевые», – отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Она также подчеркнула, что впервые доходы согласованного бюджета превышают 105 млрд рублей.

«Кроме согласительной комиссии нами были проведены публичные слушания. Жители Томской области могли задать те вопросы, которые у них накопились, и получить исчерпывающие ответы. К сожалению, не все предложения учтены. Были поручения и исполнительной власти, и совету Думы обратить внимание на проблемные темы, которые остались не профинансированными, и контрольно-счетной палате. После этого прошло заседание бюджетно-финансового комитета, и он рекомендует принять бюджет», – говорит вице-спикер, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.

Обновленный проект бюджета принят большинством голосов. Его поддержали 31 депутат, 4 выступили против, 1 воздержался.

Оксана Козловская уточнила, что бюджет сохраняет профицит на уровне 5 млрд рублей. Помимо дополнительных федеральных средств, распределены 3,4 млрд рублей из областной казны.

«Более 900 млн рублей пойдет на повышение зарплаты в 2023 году работникам бюджетных организаций в рамках выполнения федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда. Предусмотрено 408 млн рублей дополнительно на увеличение выплаты на транспортные льготы, – отметила Оксана Козловская. – Дополнительно предусмотрены средства на строительство ряда полигонов и площадок временного хранения отходов в районах Томской области. Больше 86 млн рублей выделено на разработку территориального планирования в муниципальных образованиях. Предусмотрены средства на строительство детсада в Северном парке и на завершение строительства школ в Корнилово и Томске. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства в дорожный фонд».

По словам спикера, работа над бюджетом продолжится в 2023 году. Необходимо в следующие бюджетные периоды обеспечить финансирование ряда проблемных вопросов, которые не удалось добавить в проект бюджета на следующий год. В их числе реконструкция Степановского переезда, пристройка к детской больнице на ул. Олега Кошевого, разработка проектно-сметной документации и ремонт больниц скорой медицинской помощи, а также индексации выплат семьям с приемными детьми.

«Бюджет сохраняет социальную направленность», – заключила Оксана Козловская.

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