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Жители Асино стали самыми продвинутыми пользователями мобильного интернета

Томские новости, мобильный интернет мегафон качать связь сеть мобильны интернет Жители Асино стали самыми продвинутыми пользователями мобильного интернета

По итогам года лидерами по времени в Сети в регионе стали жители Асиновского района. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится около 58 Гб мобильных данных — вес более двадцати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра почти в 2 раза выше средней по области, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Асино лидируют по количеству потребляемого трафика. К концу года топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

1. Асиновский район – 58 Гб на пользователя
2. Колпашевский район – 41,9 Гб
3. Первомайский район – 40,3 Гб
4. Александровский район – 34 Гб
5. Тегульдетский – 32,7 Гб

Для сравнения один среднестатистический житель Томской области «прокачивает» 33,4 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 17% и составлял 28,5 Гб. Рейтинг выглядел аналогично –самыми «качающими» были жители Асиновского района.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров немного отличается. Абоненты Колпашево, наоборот, лидируют в этом направлении, а жители Асино занимают вторую строчку. Далее расположились пользователи Верхнекетского, Чаинского и Молчановского районов. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц в среднем по 7,5 часов, то сверхобщительные представители Колпашево – 12 часов.

«Для комфортного интернет-серфинга абонентов региона в 2022 году МегаФон активно модернизировал свою телеком-инфраструктуру. Мы запустили дополнительный 4G-слой и расширили покрытие сети по всей области, включая крупные и малые населенные пункты. Стабильная мобильная связь особенно важна для отдаленных сел, где она зачастую является наиболее востребованным способом поддерживать общение с родными и близкими, использовать цифровые сервисы. Именно здесь, как показал анализ, живут самые активные пользователи», – комментирует Марк Малахов, директор МегаФона в Томской области.

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