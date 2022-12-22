Жители Асино стали самыми продвинутыми пользователями мобильного интернета

По итогам года лидерами по времени в Сети в регионе стали жители Асиновского района. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится около 58 Гб мобильных данных — вес более двадцати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра почти в 2 раза выше средней по области, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Асино лидируют по количеству потребляемого трафика. К концу года топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

1. Асиновский район – 58 Гб на пользователя

2. Колпашевский район – 41,9 Гб

3. Первомайский район – 40,3 Гб

4. Александровский район – 34 Гб

5. Тегульдетский – 32,7 Гб

Для сравнения один среднестатистический житель Томской области «прокачивает» 33,4 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 17% и составлял 28,5 Гб. Рейтинг выглядел аналогично –самыми «качающими» были жители Асиновского района.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров немного отличается. Абоненты Колпашево, наоборот, лидируют в этом направлении, а жители Асино занимают вторую строчку. Далее расположились пользователи Верхнекетского, Чаинского и Молчановского районов. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц в среднем по 7,5 часов, то сверхобщительные представители Колпашево – 12 часов.

«Для комфортного интернет-серфинга абонентов региона в 2022 году МегаФон активно модернизировал свою телеком-инфраструктуру. Мы запустили дополнительный 4G-слой и расширили покрытие сети по всей области, включая крупные и малые населенные пункты. Стабильная мобильная связь особенно важна для отдаленных сел, где она зачастую является наиболее востребованным способом поддерживать общение с родными и близкими, использовать цифровые сервисы. Именно здесь, как показал анализ, живут самые активные пользователи», – комментирует Марк Малахов, директор МегаФона в Томской области.

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