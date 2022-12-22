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В Томске до 30 декабря изменится схема движения на Большой Подгорной

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С сегодняшнего дня, 22 декабря, в Томске изменится схема движения на улицах Б. Подгорная и Приречная, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что временная схем движения будет действовать в районе дома по ул. Б. Подгорная, 12. Это связано с работами ООО «Томскводоканал», которые продлятся до 23.00 пятницы, 30 декабря.

Также будет изменена схема движения по ул. Приречная от дома № 11А до дома № 17А. Предполагается, что изменения будут действовать до 23.00 21 января.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в обозначенные сроки движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов по городу.

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