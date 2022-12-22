Томский сериал «Соцсети» выйдет онлайн-кинотеатра PREMIER 7 января

22 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: киностудя CAST production

Сразу все шесть эпизодов томского фантастического сериала «Соцсети» эксклюзивно выйдут 7 января в онлайн-кинотеатре PREMIER, сообщил продюсер проекта Евгений Жуков.

«Соцсети» — сериал-альманах о том, как люди стали заложниками цифрового мира и как это влияет на взаимоотношения между ними. Действие разворачивается в недалёком будущем в сибирском городе Томск.

Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Главные роли в проекте исполнили звезды отечественной киноиндустрии: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Инна Коляда, Алексей Гоман, Евгений Шварц, Сергей Походаев, Данил Тябин, Алексей Матошин, Катерина Беккер и множество неизвестных театральных актеров из регионов, а также новые таланты из непрофессионалов, найденные на кастингах.

«Это очень важный сериал для развития томский киноиндустрии и серьезный прецедент для российского регионального кинематографа. В создании сериала задействовано невероятно много людей-энтузиастов не только из Томска и Сибири, но из разных городов России, можно смело его назвать народным проектом длиною в 3 года», — комментирует пресс-служба томской киностудии CAST production.

Героиней первой серии под названием «100% счастья» стала Анна (Любовь Аксенова), молодая и успешная девушка. Гаджет с искусственным интеллектом тщательно отслеживает «уровень счастья» своей хозяйки, контролируя, что она ест, чем занимается, не испытывает ли стресс и с кем общается. Появление в доме героини парня по имени Роман (Алексей Гоман) помощник расценивает как угрозу, ведь молодой человек, исходя из алгоритмов гаджета, не отличается большими достижениями.

Сотрудник сети компаний«Обнимания» Стас (Кирилл Кяро) стал героем третьей истории — «Объятые одиночеством». Ежедневно мужчина проводит ночь, держа в объятиях очередную клиентку, — таким образом специалист за деньги помогает женщинам справляться со стрессом и одиночеством, а также позволяет девушкам чувствовать себя в безопасности. Все меняется после встречи с Лерой: девушка также попадает к нему в объятия в качестве клиентки, но в какой-то момент Стас начинает чувствовать, что испытывает к ней нечто большее, чем профессиональную заботу. Однако эмоции, которые герой ощущает в присутствии Леры, противоречат этическим принципам его компании, а значит, несут серьезные последствия для них обоих.

Сериал «Соцсети» создан как продюсерский социальный проект томской киностудии CAST production. Проект призван придать импульс в развитие томской киноиндустрии. Для этого были организованы масштабные конкурсы-кастинги среди начинающих сценаристов, актёров, режиссёров с участием известных кинематографистов и блогеров.

В 2022 году проект попал в программу основного конкурса фестиваля веб-сериалов REALIST Web Series Weekend, который проходил в Ярославле в конце июля. «Соцсети» претендовали на награды в шести номинациях, среди которых «Лучший сценарий».

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