Томский завод резиновой обуви намерен начать переработку использованных шахтерских сапог

ООО «Томский завод резиновой обуви» (ТЗРО) в конце 2023 года планирует запустить линию по переработке специализированной обуви из резины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ООО Елену Шайдюк.

По ее словам, предварительная договоренность о переработке использованной обуви уже достигнута с одним из клиентов ТЗРО — горнодобывающим предприятием из Кемеровской области.

«На сегодняшний день мы перерабатываем только тот брак, который возникает в процессе нашего производства, но я думаю, что ближе к окончанию следующего года мы начнем эту программу и с одним из клиентов с Кузбасса», — сказала Шайдюк.

Она отметила, что такая линия переработки предполагает как минимум покупку оборудования для мытья использованных резиновых сапог, однако объем инвестиций в проект пока не определен.

Также Шайдюк отметила, что в настоящее время ТЗРО пытается возобновить производство резино-клееной обуви, вопрос с необходимым оборудованием решается.

«Даже в Китае такое оборудование никто не производит, поэтому пытаемся возобновить производство своими силами», — пояснила гендиректор.

Как сообщалось, в июне этого года ТЗРО завершил трехлетнюю программу по модернизации предприятия, вложив 250 млн рублей. В частности, компания перешла на безотходное производство и расширила ассортимент обуви.

Томский завод резиновой обуви был основан в 1942 году на базе эвакуированного из Москвы в начальные годы ВОВ завода «Красный богатырь». В настоящее время ООО «ТЗРО» выпускает повседневную и специализированную обувь из резины, полиуретана, ЭВА и ПВХ.

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