Томичей приглашают на концерт звезд российского джаза

Томский Обзор / Фото: 22 декабря 2022 // Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 23 декабря, в томском джаз-кафе Underground состоится концерта Константина Молодцова (кларнет) и Олега Петрикова (Bebop Project).

«Константин Молодцов — один из лучших джазовых кларнетистов страны. Олег Петриков — один из лучших бас-гитаристов. На сцене будут только звезды российского джаза, поэтому про этот концерт можно сказать точно, что это будет джаз высшей пробы», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

По его словам, Олег Петриков — один из лучших бас-гитаристов страны, преподаватель джазового отделения Новосибирского музыкального колледжа. Помимо собственных проектов, в которых он исполняет как собственные композиции, так и джазовые стандарты в оригинальных трактовках, Олег выступает еще и солистом на пикколо басе, а также контрабасистом на самых разных концертах. Артист играл вместе с известными российскими и зарубежными музыкантами.

В составе Bebop Project на томской сцене выступит целая плеяда ярких джазовых музыкантов — один из самых востребованных джазовых пианистов Сибири, участник джазовых фестивалей в Монтрё (Швейцария), Пори (Финляндия) и России Евгений Серебренников.

За ударными — лауреат XXVII и XXVIII Международных фестивалей имени Анатолия Берестова, Международного джазового фестиваля «Джаз на Байкале», создатель и лидер ансамбля ударных инструментом «Drumline» Евгений Суворов.

Стоимость билета: 1250 рублей в основном зале, 250 рублей в прилегающих залах. Концерт пройдет в джаз-кафе Underground (пр. Ленина, 46). Начало в 20:00.

Приобрести билеты можно здесь.

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