Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» – Сибирь отметит лучшие проекты в сфере ESG-коммуникаций

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: «Серебряный Лучник» — Сибирь

Сеть магазинов «Магнит» поддержит региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь в статусе стратегического партнера. Заявки на конкурс проектов на сайте luchnik-siberia.ru принимаются до 23 декабря.

«Магнит» третий год подряд выступает стратегическим партнером премии, вручая также специальный приз за коммуникации в сферах ESG. Напомним, в прошлом году в этой номинации победил проект «Сбор новогодних ёлок для животных Большереченского зоопарка» торгового центра «МЕГА Омск» и рекламного агентства «Коперник».

«Для „Магнита“ поддержка премии в Сибири — это возможность не только отсмотреть десятки интересных работ в области маркетинга и PR, но и изучить интересные практики в области устойчивого развития. С каждым годом ESG-повестка становится все более значимой и актуальной. Благодаря „Серебряному Лучнику“ мы можем поддержать лучшие работы в данном направлении, обменяться с коллегами экспертным опытом для реализации новых проектов», — отметила Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами в Сибири ПАО «Магнит».

Елена Погодаева вошла в состав экспертного жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь. Оценивать проекты участников вместе с ней будут профессионалы в сферах PR, маркетинга и медиа из семи городов Сибири. Подать заявку на конкурс можно до 23 декабря. Оператором премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь».

«Томский Обзор» является информационным партнером премии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».