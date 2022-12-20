«Ростелеком» обеспечил мобильной связью шесть населенных пунктов Томской области

20 декабря 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томской области построил оптику и установил базовые станции мобильной связи в шести малых населенных пунктах. Доступ к мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE) получили жители села Новоильинка и деревни Сугот Колпашевского района, сел Окунеево Зырянского района, Чернышевки Бакчарского района, Сарафановки Молчановского района и поселка Белый Яр Тегульдетского района.

Работы были выполнены в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

«В этом году беспроводной интернет и сотовая связь появилась в малых населенных пунктах Томской области, в которых проживает почти 1 200 человек. Мы знаем, что жители отдаленных сел и деревень хотят наравне с горожанами пользоваться цифровыми госуслугами, общаться в мессенджерах и социальных сетях, дистанционно учиться и работать. Именно поэтому мы стараемся идти с опережением графика и до конца года планируем сдать в эксплуатацию базовую станцию в селе Четь-Конторка Тегульдетского района, где для этого проложили 33 км оптики», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Федеральный провайдер выполняет работы по проекту УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Выбор сельских поселений осуществляется на основании результатов открытого голосования граждан на портале госуслуг.

«Реализация проекта по устранению цифрового неравенства имеет большое социальное значение. Подключение малых сел к скоростному интернету, включение их в единое виртуальное пространство, возможность сельчан пользоваться современными технологиями передачи данных напрямую связаны с качеством жизни», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

Всего по проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» до 2030 года обеспечит мобильной связью более 24 тысяч населенных пунктов по всей стране. В том числе в Сибири в этом году надежная связь появится в 117 селах, деревнях и поселках. В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»), который планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

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