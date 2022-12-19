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В Томске открылся Медвежий фестиваль

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В минувший четверг, 15 декабря, в Томске в Первом музее славянской мифологии состоялось торжественного открытие VII межрегионального Медвежьего фестиваля.

В этом году темой фестиваля стал «Мишка моего детства». В 2022-м году в рамках мероприятия будут показаны не только конкурсные работы мастеров декоративно-прикладного искусства, но и выставка работ современных концептуальных художников, членов союзов и гильдий художников на медвежью тематику. Всего томичи увидят более 250 медведей от мастеров Томска и Томской области, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи и других городов.

Особым гостем события стал фестиваль искусств «Медвежуха» (г. Красноярск), посвящённый переосмыслению образа медведя в культуре сибиряков.

На открытии томичей встретили творческими номерами от дома народного творчества «Авангард» и угощениями от партнеров музея. Выставка будет работать до 16 января.

Директор Первого музея славянской мифологии на открытии выставки
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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