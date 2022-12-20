Sweet Concept устроила для томичей новогоднюю «советскую» кондитерскую

20 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Татьяна Гуринович

Томская кондитерская студия Sweet Concept встретит этот Новый год в советском стиле. Команда проекта подготовила для посетителей не только ностальгический интерьер, но и тематические десерты.

«В этом году мы решили вернуться совсем немного в прошлое — в наши детство и юность. В моменты счастья, спокойствия и веры в будущее, которых нам сейчас так не хватает по самым разным причинам. То время нам казалось таким простым, и даже мелочи вызывали счастье!», — рассказал «Томскому Обзору» основатель кондитерской студии Sweet Concept Александр Коваль.

Для стилизация интерьера специально искали вещи того времени. Так, в заведении появились сервант с фарфоровым сервизом и хрусталем, телевизор, кресло с торшером, елка, украшенная гирляндой, которую команда проекта самостоятельно склеила из цветной бумаги.

«Мы хотели воссоздать ту атмосферу. И когда гости приходят, сразу отмечают наш декор, и говорят, что в их детстве или молодости было также. Ёлочные игрушки того времени мы долго искали. Нам важно, чтобы это были украшения той эпохи и обязательно стеклянные», — отметил управляющий Sweet Concept Александр Функ.

Фото: Татьяна Гуринович

В новогоднее меню вошли традиционный для советского праздничного стола торт «Наполеон», правда, в новом прочтении — с малиной, чизкейк «Часы» и торт «Символ года». Но гвоздь коллекции — фантастические тематические десерты в виде банки с красной икрой, бутерброда со шпротами, мандарина и мешка с подарками.

«Шоколадные наборы — с наполнением в виде бутылки „Советского шампанского“ и ёлочных игрушек, которые можно будет повесить на новогоднюю ёлку, а также сапога Деда Мороза. Будут ещё различные сладкие мелочи — печенье, конфеты, драже, „птичье молоко“», — рассказал Александр Коваль.

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Фото: Татьяна Гуринович

Сделать заказ новогодних десертов на праздничный стол можно уже сейчас, а попробовать некоторые из них — начиная с 20-х чисел декабря. Тематический ассортимент будет доступен в течение всего января. В дальнейшем его планируется постепенно выводить из продажи.

Новогоднее оформление интерьера также будет сохранено до конца первого месяца нового года.

«Обычно мы публикуем информацию о том, что планируем менять оформление и даем нашим гостям возможность успеть окунуться в новогоднюю атмосферу в кондитерской», — отметил Александр Функ.

Фото: Татьяна Гуринович

Кроме того, команда проекта сняла традиционное видео, посвященное обновленному интерьеру и новым десертам. Его стилизовали под празднование Нового года в советские годы.

«Все, кто участвовал в съёмке — наши хорошие друзья и близкие люди. В отличии от нашего прошлогоднего ролика, который мы снимали, наверное, часов 10, съёмки этого новогоднего фильма заняли от силы четыре-пять часов. Было весело, оказалось интересно представить себя на месте наших родителей и окунуться в ту атмосферу», — рассказал Александр Коваль.

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