В Томске разыскивают вандалов, ломающих ледовые городки

19 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске неизвестные повредили ледовый городок возле лицея №7, сообщает пресс-служба мэрии.

Впервые повреждения игрового лабиринта заметили 15 декабря. В минувшее воскресенье их стало больше. Позже на записях видеокамер была обнаружена группа молодых людей, которые специально наносят ущерб ледяным фигурам.



Сотрудники районной администрации передали видеоматериалы в полицию, а также написали заявление.



«Печально, что находятся люди, которые стремятся разрушить ту новогоднюю сказку, которую администрация готовит для томичей. К сожалению, восстановить городок в изначальном виде уже не получится, мы можем только убрать разбитые ледяные глыбы, чтобы пространство было безопасным. Администрация приложит все усилия, чтобы полиция нашла вандалов», — рассказал и.о. главы администрации Ленинского района Андрей Дорош.

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