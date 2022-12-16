В результате столкновения ПАЗа и грузовика в Томской области пострадали 16 человек

16 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

В Александровском районе в результате ДТП на трассе Медведево — Оленье пострадали 16 человек. Жителей Томской области среди них нет, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Напомним, инцидент произошел ночью на 113 километре трассы. Здесь автобус с пассажирами столкнулся с припаркованным грузовиком.

На месте ДТП работали четыре бригады скорой помощи, которые ночью госпитализировали в Александровскую районную и Стрежевскую больницы восемь человек.

По информации территориального центра медицины катастроф, работодатель самостоятельно доставил на осмотр в Александровскую районную больницу еще 8 работников, ехавших в автобусе. Из них 2 человека были госпитализированы, еще 6 человек обслужены амбулаторно.

В сообщении уточняется, что тяжело пострадавших среди них нет.

Сейчас в больнице города Стрежевой остаются 4 человека, пострадавших в ДТП, в Александровской районной больнице — 6 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».