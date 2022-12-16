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Более 400 домов приобрели в Томской области по ипотеке Сбера

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С начала года клиенты Сбера в Томской области приобрели 440 индивидуальных домов, сообщает пресс-служба банка.

Всего в Сибири клиенты Сбера приобрели и построили в ипотеку почти 11 тысяч индивидуальных жилых домов. Суммарный кредитный портфель по этим сделкам превысил 25 млрд рублей.

Среди регионов Сибири наибольший спрос на дома в Алтайском отделении Сбера: с начала года здесь оформлено более 2200 сделок. На втором месте — Кемеровское отделение, где клиенты приобрели чуть менее 2000 домов.

«Мы внимательно следим за трендами на рынке жилья и периодически трансформируем свои ипотечные продукты, стараясь делать их доступными как можно большему числу наших клиентов. В этом году особую популярность приобретают индивидуальные дома на земле, и Сбер распространил ипотеку на завершение строительства жилого дома на госпрограммы. Теперь строительства дома с нуля или завершение строительных работ доступно через популярные льготные программы с господдержкой», — уточнил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сегодня в Сбере доступны 8 ипотечных программ для покупки готового дома. Строительство индивидуального жилья возможно в рамках шести программ. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

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