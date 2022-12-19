Томичей приглашают на кинопоказ и дегустацию блюд традиционной культуры алтай-кижи

Завтра, 20 декабря, в Институте искусств и культуры Томского государственного университета пройдет кинопоказ документального короткометражного фильма «Куйак» и дегустация блюд традиционной культуры алтай-кижи.

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится в рамках выставки живописи и графики «Созерцание. Горный Алтай». Ведущим станет этнограф, выпускница кафедры музеологии ИИК, носитель традиционной культуры алтай-кижи Мария Чарышева.

Встреча пройдет в 18.30 в 318 аудитории главного корпуса ТГУ (3 этаж).

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

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