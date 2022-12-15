Для приёмных родителей в Томской области запустили онлайн-программу

Благотворительный фонд «Томск без сирот» запустил программу «На равных» в онлайн-формате. К участию в ней приглашаются опекуны и усыновители, живущие в отдаленных от Томска районах, а также те, для кого по разным причинам не доступны очные мероприятия.

Как сообщают организаторы, в рамках программы будут организованы регулярные встречи приемных родителей в неформальной обстановке. Здесь каждый сможет выговориться и получить поддержку, обсудить свои проблемы и способы их решения с людьми с похожим опытом, а также освежить в памяти или получить новые знания об особенностях воспитания приемных детей.

Встречи будут проходить дважды в месяц, по четвергам, в Zoom с 18.30 до 20.00 по томскому времени. Их проведут консультанты, прошедшие специальную подготовку, с личным опытом приемного родительства — Святослав Чевер (Специалист и тренер групп по профилактике травмы привязанности, общественный активист в сфере профилактики сиротства, приемный соло-папа пятерых подростков) и Дарья Ли (руководитель БФ «Томск без сирот», приемная соло-мама двоих мальчишек).

На каждой встрече участники общаются и обсуждают одну из 20-ти тем программы. Между встречами участники смогут продолжить общение в чате.

Подробнее о темах онлайн-программы, отзывы участников и форма регистрации на сайте фонда.



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