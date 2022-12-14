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В Томской области вертолет с вахтовиками получил повреждения при взлете

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Сегодня утром, 14 декабря, на посадочной площадке Пашня в Каргасокском районе произошел авиаинцидент с участием вертолета Ми-8Т авиакомпании «Алтайские авиалинии», сообщает пресс-служба Томской транспортной прокуратуры.

Около 11.00 при рулении перед взлетом «допущено повреждение хвостовой части вертолета». Судно осуществляло вахтовую перевозку по маршруту «п.п. Пашня — пп. Верхне-Салатское». По предварительным данным, на борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа.

Вертолет от полета отстранен. Пассажиров доставили в пункт назначения другим вертолетом. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Томской и Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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