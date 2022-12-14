Томские спортсменки привезли медали Кубка России по кикбоксингу
14 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: depms.ru
Воспитанницы Томской областной спортивной школы олимпийского резерва стали обладательницами медалей прошедшего в Анапе Кубка России по кикбоксингу.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие тысячи спортсменов из 49-и регионов страны.
Томская спортсменка Екатерина Коблякова взяла «серебро» в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории до 52 килограммов. Кроме того, девушка выполнила норматив мастера спорта.
Алина Каргина, выступавшая в весе до 60 килограммов стала обладательницей бронзовой медали в этой же дисциплине.
К состязаниям девушек подготовил тренер Семен Ануфриев.
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