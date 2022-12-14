Томская область втрое нарастила экспорт свинины в Монголию

С начала года из Томской области в Монголию были отправлены 3,3 тыс. тонн свинины, что в 3,7 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям, под контролем инспекторов Россельхознадзора в Монголию отправлены 182 партии свинины.

Уточняется, что все подготовленные на территории Томской области экспортные партии соответствовали требованиям страны-импортера.

«Такая положительная динамика подтверждает предварительные данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в части дальнейшего наращивания экспортного потенциала в этом сегменте за счет открытия новых рынков Юго-Восточной Азии при одновременном обеспечении благополучной эпизоотической обстановки», — говорится в сообщении.

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