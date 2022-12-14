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В этом году томичи называли детей Сократами, Донатами и Юнонами

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С начала года в Томской области родились 7 987 детей, из них 4 032 мальчиков и 3 955 девочек. Чаще всего их называли Софиями и Артемами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В топ-10 по популярности также вошли имена: мальчиков — Михаил, Александр, Тимофей, Максим, Дмитрий, Роман, Матвей, Иван и Лев; девочек — Ева, Алиса, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Мария, Анастасия, Ксения.

Среди женских имен лидерство принадлежит Софии: этим именем названо 230 девочек. Самое популярное мужское имя — Артём: так назвали 210 мальчиков.

Среди редких мужских имен встречались Аристарх, Сократ, Спартак, Генри, Донат, Жора, Намиг, Рамзан, Султан, Феодор. Среди женских имен — Альмира, Асма, Жасмин, Каталея, Магдалина, Настасья, Руфина, Тереза, Юнона, Дания.

В сообщении также отмечается, что в этом году в двух семьях жителей Томского района родился 11-й и 13-й ребенок, а в одной семье Молчановского района родился 12-й ребенок.

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