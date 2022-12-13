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Томичей приглашают нарядить ёлку вместе с котиками

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В пятницу, 16 декабря, томичи смогут нарядить ёлку вместе с котами и кошками — подопечными котокафе «Сat Space», сообщают организаторы.

«Приходите делать ставки — сколько же простоит наша ель, кто из хвостатых будет являться главным разрушителем праздника, сколько шариков будет украдено с праздничного дерева и перепрофилировано в новые игрушки для котиков?» — говорится в сообщении в группе котокафе «ВКонтакте».

Как уточняют организаторы, гостей мероприятия ждёт вкусный чай, кофе с сиропом, печенье и конфеты. С собой можно принести игрушки на ёлку (приветствуются сделанные своими руками), а также подарки для котиков — игрушки и угощения (мясные палочки «Мнямс», сухой и влажный корм «ProBalance»).

Помимо этого, каждые выходные в котокафе проходят кинопоказы. В преддверии праздника представители котокафе выбирают для просмотра новогодние фильмы.

«Тоже очень классный ритуал. Гости собираются, наливают чай, устраиваются в подушках и пледах на диванчиках и смотрят фильмы, которые выбрали путем опроса в соцсетях. Очень по-домашнему», — говорят организаторы.

Ориентировочное время начала украшения елки — 18:30 по адресу: ул. Тверская, 92. Заведение работает в формате тайм-кафе, стоимость посещения можно уточнить в группе по ссылке.

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