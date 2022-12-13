В Томске появился почтовый ящик для писем Деду Морозу

13 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске появился почтовый ящик для писем Деду Морозу. Он установлен у колонн арки Городского сада, в котором располагается Туристский информационный центр Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, до 25 декабря все желающие смогут опустить в него письмо с загаданными желаниями на 2023 год или открытку с поздравлениями. После чего вся корреспонденция будет отправлена в резиденцию главного новогоднего волшебника в Великий Устюг.

Ящик располагается по адресу: ул. Герцена, д.6, стр.3.

Ранее сообщалось, что в отделениях Почты России в Томской области также появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они будут работать до 31 декабря.

Отправить письмо деду морозу можно в центральных отделениях крупных населённых пунктов региона. В Томске такие ящики установлены на пр. Ленина, 93, в Северске на ул. Курчатова, 34, в Колпашеве — на ул. Белинского, 14), в Асине на ул. Советская, 28, в Стрежевом на пр. Нефтяников, 241). В селе Молчаново на ул. Димитрова, 59 и в посёлке Белый Яр на ул. Гагарина, 47.

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