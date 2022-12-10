18+
18+

В Томск придут сильные морозы

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, похолодание мороз штормовое оперативное предупреждение погода в Томске В Томск придут сильные морозы

С субботы по среду, 10 — 14 декабря, в Томской области ожидается резкое похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории области ожидается резкое понижение температуры воздуха ниже -37 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичам напоминают, что в таких условиях повышается вероятность обморожения или переохлаждения. Жителям региона настоятельно рекомендуют обратить внимание на правила поведения в период низких температур:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Томскнефтехим» вывел на рынок восемь марок полимеров для медицины и потребительского сектора

23 ноября 2022
Томские новости

Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого

11 ноября 2022
Томские новости

Объясним на лапках: мобильное приложение «Кубокот» поможет детям подготовиться к школе

6 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают на обсуждение проекта Аникинской развязки

2 декабря 2022
Томские новости

На днях томичей ждут снег и дождь

14 ноября 2022
Томские новости

Томских студентов приглашают обсудить будущее Университетского озера

6 декабря 2022
Томские новости

Мужчина получил ожоги 50% тела при пожаре в томском селе

18 ноября 2022
Томские новости

Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

11 ноября 2022
Томские новости

В Томске пожарные спасли троих человек из горящего дома

23 ноября 2022