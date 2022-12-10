В Томск придут сильные морозы

10 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

С субботы по среду, 10 — 14 декабря, в Томской области ожидается резкое похолодание, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории области ожидается резкое понижение температуры воздуха ниже -37 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза, томичам напоминают, что в таких условиях повышается вероятность обморожения или переохлаждения. Жителям региона настоятельно рекомендуют обратить внимание на правила поведения в период низких температур:

Ограничьте пребывание детей на улице. Дети и пожилые люди больше всего подвержены переохлаждению.

Одевайтесь по погоде. Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными носками, которые сохраняют сухость ног, надевайте теплые варежки. На морозе не носите металлические украшения. Обувь должна быть свободной. Обязательно закрывайте уши и лицо.

Откажитесь от алкоголя, это создает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению.

Питайтесь полноценно. Еда — источник тепла.

Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.

Воздержитесь от дальних поездок и прогулок.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

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