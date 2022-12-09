Представители Дома культуры «ГЭС-2» расскажут томичам об издательской деятельности и медиации

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2022 // Фото: vk.com/arthousetomsk

Завтра, 10 декабря, в томском Доме искусств состоится встреча с командой Дома культуры «ГЭС-2». Гости поделятся с собравшимися опытом создания собственного проекта, главная задача которого — взаимодействовать с публикой в творческом пространстве, а также создавать условия как для знакомства с идеями, так и их для рождения. Об этом сообщают организаторы в группе дома искусств «ВКонтакте».

«В Томске, сейчас зарождается новое течение в культуре, а также поколение писателей, художников, музыкантов и фотографов. Ну, и главный аспект — архитектура, многочисленные памятники культуры, которые требует внимания, реконструкции, современного прочтения и наполнения. Именно в данном ориентире, мы создаем новые проекты в Доме искусств, — сообщают организаторы. — Мы планируем пересмотреть формат экскурсий, заменить их медиацией и создать собственный журнал о современной культуре в Томске. Именно об этих темах, мы поговорим в эту субботу с нашими коллегами из Москвы».

Встреча начнется в 17.00 с лекции руководителя медиаторского отдела ГЭС-2 Валерии Коночук, посвященной теме «Медиация, интерпретация, творчество: границы трансформации музейного пространства на опыте Дома культуры ГЭС-2».

В 18.00 руководитель издательского отдела проекта Григорий Чередов расскажет об издательской деятельности Дома культуры.

Встреча пройдет в Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Вход свободный. Один из организаторов — региональное отделение Российского фонда культуры в Томской области.

Дом культуры ГЭС-2 расположен на Болотной набережной в Москве — где ранее располагалась бывшая электростанция, построенная в 1907 году по проекту Василия Башкирова — автора фасада Третьяковской галереи. В 2014 году признанное памятником культуры, но бесхозное здание приобрел художественный фонд V–A–C и пригласил итальянского архитектора Ренцо Пьяно разработать проект реконструкции. За несколько лет работы бюро архитектора превратило здание в культурное пространство с выставочными и концертными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и лекторием.

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