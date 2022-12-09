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Ограничение движения по ул. Суворова в Томске продлится до вечера понедельника

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Движение транспорта на участке ул. Суворова от пересечения с ул. С. Лазо до ул. И. Черных продлится до 23.00 понедельника, 12 декабря.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в это время работники «Томскводоканала» будут проводить ремонт распределительных камер на участке водовода по ул. Суворова.

В сообщении уточняется, что в этот период автобусы маршрутов №20 и №510 продолжат двигаться от ул. И. Черных по измененной схеме: ул. С. Лазо — ул. Новосибирская — ул. Рабочая — ул. 1-я Рабочая — далее по маршруту. Движение общественного транспорта в направлении от Иркутского тракта к ул. С. Лазо будет осуществляться без изменений.

Администрация Томска обращается к томичам с просьбой учитывать информацию об ограничении движения при планировании передвижений по городу.

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