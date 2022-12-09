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Сегодня в Томске включат праздничную иллюминацию

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Сегодня, 9 декабря, на улицах Томска зажгутся праздничные огни. Уличная иллюминация будет работать с 17.00. Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра города Михаил Ратнер.

В этом году улицы Томска украсят 90 световых перетяг, около 600 декоративных консолей и 9 светодиодных фонтанов.

Как сообщалось, праздничной иллюминацией будут украшены пр. Ленина, пр. Мира, пр. Кирова, ул. Смирнова, пр. Комсомольский, ул. Дальне-Ключевская, ул. 79 Гвардейской дивизии, Пушкинская развязка, Московский тракт, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мокрушина, ул. 1-я рабочая, ул. Рабочая, пр. Фрунзе, Губернаторский квартал, ул. Социалистическая, Шегарский тракт.

Напомним, включение главной городской ёлки, а также открытие ледовых городков и ледовых скульптур на пл. Ново-Соборной запланированы на 17 декабря.

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