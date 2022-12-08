Томские ЛПК остановили отгрузку лесоматериалов в Узбекистан, считают ситуацию в отрасли критической

Ассоциация томских лесопромышленников и лесоэкспортеров направила обращение губернатору региона Владимиру Мазуру в связи с ситуацией вокруг экспорта лесоматериалов в Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на копию обращения.

«Ситуация приближается к критической черте. (...) Экспорт пиломатериалов автомобильным и железнодорожным транспортом по самым значимым направлениям фактически заблокирован», — говорится в письме за подписью председателя ассоциации, руководителя ООО «Томлесдрев» Антона Начкебия.

В письме отмечается, что 24 ноября правительство РФ приняло постановление N2133, которое разрешает экспорт лесоматериалов (позиции ТНВЭД 4406 и 4407) только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию и только железнодорожным транспортом. Вывоз в третьи страны не разрешен.

Узбекистан является основным рынком сбыта для томских экспортеров лесоматериалов. Традиционно вывоз продукции в страны Средней Азии осуществлялся как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Причем в автологистике были задействованы автопоезда, которые доставляют в Томскую область среднеазиатскую сельхозпродукцию.

«Наличие обратного гружёного рейса для автомобилей, перевозящих овощи и фрукты, обеспечивало удержание стабильно низкой цены для томских потребителей на данные продукты, а также снижало нагрузку на железнодорожный транспорт в данном направлении», — сказано в обращении.

Внутренние рынки, говорится в письме, не способны обеспечить сколько-нибудь ощутимый спрос для формирования товарно-денежных потоков и поддержания жизнедеятельности лесопромышленной отрасли региона.

«Считаем необходимым принятие срочных мер по исключению позиций 4406, 4407 ТНВЭД ЕАЭС из перечня лесоматериалов, запрещенных к вывозу с территории РФ автомобильным и железнодорожным транспортом в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и другие страны», — отмечают лесопромышленники.

Как следует из данных таможенной статистики внешней торговли, в 2021 году из Томской области было экспортировано 672 тыс. тонн лесоматериалов на общую сумму $138 млн. Из них в Узбекистан было направлено 345 тыс. тонн на $77 млн, Таджикистан — 16 тыс. тонн на $3 млн, Туркмению — 180 тонн на $45 тыс. Таким образом, на Узбекистан приходится более половины экспорта томских лесоматериалов.

Вторым по объему экспортным направлением является Китай — в 2021 году из Томской области туда было поставлено 119 тыс. тонн лесоматериалов на сумму $32 млн. О проблемах с экспортом лесоматериалов в КНР томские лесопромышленники не сообщают.

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