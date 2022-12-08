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В Томске снесли незаконный киоск на пересечении пр. Ленина и ул. Нижне-Луговой

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В Томске у дома по пр. Ленина, 212а снесли киоск, который был установлен без разрешительных документов.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, всего за год работники снесли 16 незаконных гаражей, 3 торговых объекта, 3 блокиратора проезда и один шлагбаум в Ленинском районе. До конца года планируется убрать еще 3 незаконных торговых киоска и 9 гаражей.

«Такая работа ведется в плановом порядке. Кажется, что это просто: стоит один киоск, к нему поставили другой, ничего особенного. Однако, даже в эти маленькие ларьки необходимо проводить коммуникации, следить за тем, чтобы ни сам объект, ни провода не мешали жителям, не нарушали благоустройство и не портили внешний облик территории. То же касается и самовольных шлагбаумов, гаражей и прочего — на все собственники должны иметь разрешение на установку, мы за этим строго следим», — рассказал и. о. главы администрации Ленинского района Андрей Дорош.

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