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Экс-сотрудник томской структуры Росатома и представитель поставщика газов получили условные сроки за мошенничество

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Кировский районный суд Томска признал виновными в мошенничестве бывшего сотрудника АО «Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (ОДЦ УГР, «дочка» госкорпорации «Росатом») и представителя ООО «Вектор» и приговорил их к условным срокам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Ведомство установило, что фигуранты незаконно обеспечили победу «Вектору» в конкурсе на поставку технических газов в интересах ОДЦ УГР.

«В процессе исполнения договорных обязательств от лица ООО „Вектор“ в адрес ОДЦ УГР направлялись документы, содержащие недостоверные сведения с завышенными объемами поставляемых газов, которые впоследствии были оплачены заказчиком. В результате противоправных действий указанных лиц ущерб предприятию составил 2,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Фигурантам дела инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Экс-сотрудник ОДЦ УГР приговорен к 4 годам лишения свободы условно, представитель компании — к 4,5 годам заключения условно.

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