Томичам представят книгу о бережном отношении к себе

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2022 // Фото: https://vk.com/dogma_80

В субботу, 10 декабря, в томском независимом книжном магазине «Догма 80» пройдет презентация нон-фикшн новинки от издательства АСТ «Как я осталась одна и танцую» Саши Зайцевой.

Саша Зайцева — новосибирская поэтесса, писательница и арт-деятель, участник Лейпцигской книжной ярмарки (2015), а также десятка культурных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Калининграде, Белгороде, Новосибирске.



Книга автора рассказывает о том, как обрести точку опоры, научиться бережному отношению к себе и достичь равновесия в различных сферах жизни — вне зависимости от того, есть у вас партнер, или нет.

На встрече Саша поговорит о новом издании, его структуре и содержании. Все участники смогут познакомиться с печатными экземплярами, купить их и получить автограф автора.

«Я расскажу о том, почему коуч-стратегия „быть на позитиве“ не работает — и как обрести настоящее, взрослое счастье. Разберу когнитивные ошибки, которые мешают нам — и как с ними справиться с помощью дневников, спорта, искусства, волонтерства, правильного питания, медитаций и других полезных вещей», — рассказала «Томскому Обзору» Саша.

На презентации будет затронута и тема одиночества, страха и чем опасны отношения «для галочки». После все желающие смогут задать вопросы автору книги.

Встреча стартует в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 85А, 2 этаж, офис 4. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.

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