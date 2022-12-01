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В Томской области задержали серийного угонщика

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В Верхнекетском районе задержали молодого человека, подозреваемого в двойном угоне автомобилей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ноябре. В полицию поступило сообщение о пропаже автомобиля от жительницы поселка Белый Яр. В течение часа такая же жалоба поступила от жительницы поселка Клюквенка, расположенного в 50 км от места совершения первого преступления.

Позже полицейские обнаружили похищенные автомобили и задержали подозреваемого в их угоне. Им оказался 19-летний ранее судимый уроженец поселка Клюквинка, который учится в одном из образовательных учреждений поселка Белый Яр.

Выяснилось, что в ночь с 17 на 18 ноября молодой человек решил съездить в родной поселок, для чего угнал автомобиль из гаража у дома по ул. Береговой в Белом Яру. На угнанном автомобиле он доехал до Клюквинки, где и бросил транспортное средство. Чтобы вернуться обратно в Белый Яр злоумышленник угнал другую машину, но по пути она заглохла и ему пришлось добираться на «попутках».

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и одно уголовное дело — по ч.3 ст.30 ч.1 ст.166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Сейчас злоумышленник находится под стражей.

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