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В Томске откроется литературная студия «Про текст»

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В воскресенье, 4 декабря, в томском Доме искусств откроется литературная студия «Про текст». Во встрече примет участие директор петербургского книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.

По словам команды проекта, новая студия станет площадкой для молодых авторов, художников и фотографов, которые ведут не только художественную, но и образовательную деятельность. Познакомиться с новым пространством и его организаторами приглашаются все желающие.

Так, в рамках открытия творческого коворкинга, в 16.00 команда проекта расскажет о том, зачем городу литературная студия. В 17.00 стартует встреча с художником-иллюстратором Ольгой Нечаевой. Она поговорит о том, как придумала и нарисовала книгу про Сибирь «Великая Тартария». Подробнее об этом издании читайте в нашем материале.

В 18.00 выступит директор петербургского магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, который расскажет о том, как превратить книжный магазин из прошлого века в модное место.

После чего, в 19.30, всех гостей пригласят на чай с пирогами и музыкальной программой от композитора и пианиста Станислав Артемьев.

Открытие литературной студии состоится 4 декабря в 16.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Вход свободный.

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