Томская лыжница взяла «Бронзу» на этапе Кубка России

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2022 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Алёна Баранова стала призером второго этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Республике Хакасия, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Программа турнира включала два спринта и две дистанционные гонки с раздельным стартом. В гонке свободным стилем Алёна Баранова заняла третье место, пропустив вперед олимпийских чемпионок из Камчатского края и Архангельской области.

Ранее томичка стала бронзовым призером в рамках первого этапа Кубка России, замкнув тройку сильнейших в спринте классическим стилем.

Алёна Баранова является воспитанницей Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Натальи Барановой и тренируется под её руководством.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».