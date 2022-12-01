В «Точке кипения – Томск» расскажут о социальном обучении для инноваторов и предпринимателей

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

На этой неделе, 2 и 3 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» эксперт образовательного бюро «Розетка» Евгения Рзаева проведет для томских инноваторов и предпринимателей открытую интерактивную лекцию и интенсив по социальному обучению «Тренды в HR и T&D».

В первый день, 2 декабря, Евгения рассмотрит тренды в HR и T&D, раскроет понятие социального обучения, а также особенности внедрения социального обучения в деятельность организаций разного формата. В ходе лекции слушатели узнают, как социальное обучение позволяет планировать и реализовывать образовательные активности через социальное взаимодействие, делать его более целенаправленным, как элементы социального обучения (отдельные методики) могут встраиваться практически в любой формат образовательных мероприятий.

Время проведения лекции: 15:00 – 18:00

Вход свободный по предварительной регистрации.

Во второй день, 3 декабря, пройдет интенсив, участника которого предстоит на практике узнать, как создавать долгосрочный образовательный продукт без потери вовлеченности и особенности использования критериального оценивания при организации технологических соревнований.

Время проведения интенсива: 11:00 – 17:00

Вход свободный по предварительной регистрации.

По словам организаторов, социальное обучение имеет немаловажную роль для выстраивания функционирования процессов в профессиональной деятельности разного типа организаций. Так, для специалистов в области HR, T&D и сотрудников корпоративных университетов социальное обучение позволяет увеличивать жизненный цикл сотрудника в компании и удерживать ценные кадры за счет накопления различных капиталов, обеспечивать передачу знаний и ценностей между сотрудниками, способствовать развитию корпоративной культуры. Для бизнеса внедрение элементов социального обучения позволяет обеспечивать повышение производительности и вовлеченности сотрудников в бизнес-процессы. Для специалистов из разных профессиональных сфер социальное обучение позволяет более плотно погружаться в классические учебные проекты за счет совместной работы над проектами и горизонтальной коммуникации, поделиться своими знаниями и наработками с более молодыми коллегами, получать обратную связь от широкого круга коллег в проектном обучении.

В целом, социальное обучение может использоваться в разных направлениях и ситуациях, в зависимости от задач, решаемых в конкретной организации. Социальное обучение эффективно для развития системы наставничества, при стратегическом планировании и совместной постановке задач, при разработке и реализации программ технологического и инновационного развития и др.

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