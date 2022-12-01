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Начальником департамента финансово-ресурсного обеспечения Томской области назначена Ольга Крылова

Власть, Награды и назначения, Томские новости, награды назначения новые люди финансово-ресурсное обеспечение кадровые решения перестановки Начальником департамента финансово-ресурсного обеспечения Томской области назначена Ольга Крылова

Глава департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области и его заместитель сменили должности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Занимавшая пост зама Ольга Крылова возглавила ведомство. В свою очередь Андрей Конинин, ставший начальником департамента 12 мая, вернулся к работе заместителем. Кадровые изменения вступили в силу сегодня, 1 декабря.

Ольга Крылова родилась в Томске. В 1997 году окончила Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Трудовой путь начала в Томской торгово-промышленной палате, в которой почти два года работала юрисконсультом. С 1999-го — в финансово-хозяйственном управлении администрации Томской области, где прошла все ступеньки от юриста до руководителя. Имеет сына.

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