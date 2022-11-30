Цены на квартиры в Томске за 4 года выросли в 1,8 раза, но люди покупают их от безысходности — эксперт

30 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Цены на квартиры в Томске с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года выросли на 78,5%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя правления Томского регионального отделения Российского общества оценщиков, завкафедрой оценки и управления собственностью Томского госуниверситета (ТГУ) Дмитрий Хлопцов.

По его словам, такого роста цен на недвижимость в Томске не наблюдалось более 20 лет. При этом цены на квартиры за четыре года выросли в три раза выше, чем уровень инфляции за этот же срок.

«Это не могло не отразиться на том, что люди стали вкладываться в недвижимость при любой ставке ипотеки. (...) Это говорит о том, что люди не видят альтернатив. Недвижимость — это вложение любых денег», — сказал Хлопцов в ходе «круглого стола», посвященного изменениям динамики спроса и предложения на жилье в Томске.

Вместе с тем Хлопцов отметил, что в Томске после резкого подъема цен на недвижимость за последние полтора месяца пошел небольшой спад. Стоимость квадратного метра в Томске, по его словам, снизилась за вторую половину октября и ноябрь на 5%.

Также Хлопцов добавил, что с 2019 года почти в два раза снизилось число квартир, находящихся в продаже.

«Сейчас (в 2022 году — прим.ред.) число квартир чуть выросло, но мы не достигли допандемийного состояния на рынке, когда люди выбирали квартиры», — сказал Хлопцов.

В свою очередь, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе крупнейшего регионального-застройщика МКД ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК), в 2021 году компания ввела 115,6 тыс. кв. м многоквартирного жилья в Томской области (из 177 тыс. кв. м МКД, введенных в прошлом году в регионе), в 2022 году ожидается ввод порядка 100 тыс. кв. м.

«В новом году не стоит ожидать большого спада цен на жилье в новостройках. Если в этом и прошлом году продавались квартиры, построенные из материалов по ценам прошлых лет, то в 2023 году в продаже будет жилье с учетом цен на стройматериалы 2022 года», — сказал сотрудник пресс-службы, отметив, что доля купленного жилья ТДСК по ипотеке за 10 месяцев 2022 года составляет 80,5%.

Как отметила начальник отдела ипотечных продаж филиала Газпромбанка в Томске Наталия Дашкова, в 2022 году средний чек ипотеки в Газпромбанке в Томской области вырос с 2,8 млн рублей до 4,5 млн рублей. Также за год выросло число выданных кредитов по семейной ипотеке с 5% до 35%.

В свою очередь руководитель офисов ипотечного кредитования томского отделения Сбербанка Денис Крывша подчеркнул, что в 2022 году Сбербанк в Томской области в разы увеличил число выданных кредитов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если в предыдущие годы на ИЖС выдавалось порядка 20-25 кредитов, то на конец ноября 2022 года было выдано уже 88 кредитов.

Как сообщалось, по итогам 2021 года Томская область увеличила ввод жилья на 5,6% — до 476,6 тыс. кв. метров (299,6 тыс. кв. метров — ИЖС). В 2022 году планируется ввести 472 тыс. кв. метров жилья. В последние годы большая часть вводимых площадей составляет индивидуальное жилье, а более половины площадей многоквартирного жилья вводит ТДСК.

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