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Северская спортсменка стала первой на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

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Валерия Сорокалетова привезла три медали с прошедших в Санкт-Петербурге Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Памяти Б.А.Шилкова» — II этап Кубка Союза конькобежцев России, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов, в том числе из Томской области.

По итогам забегов воспитанница Томской областной спортивной школы олимпийского резерва и спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» Валерия Сороколетова заняла первое место на дистанции 500 метров, а также дважды стала бронзовым призером — в забегах на 1500 и 3000 метров.

Валерию тренирует Юлия Субботина.

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