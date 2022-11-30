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Пожарные спасли 3 детей из горящего дома в томском селе

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Накануне, 29 ноября, в селе Александровское Томского района загорелся жилой дом из сибита, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Коммунистическая поступило в 8.42. Прибывшие на место пожарные через окно кухни спасли четырех человек, в том числе троих детей.

Возгорание удалось ликвидировать в 9.40. В результате пожара обгорела обрешетка крыши дома и веранды. Общая площадь пожара 117 кв.метров. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек.

По предварительным данным, причина пожара неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

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