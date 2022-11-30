Пять лучше, чем один: томичи смотрят Wink на разных экранах

30 ноября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Более 60% томских абонентов Wink от «Ростелекома» постоянно пользуются бесплатным сервисом «Мультискрин». При этом подавляющее большинство новых подписчиков подключают его сразу во время установки приложения на устройства. Услуга позволяет одновременно смотреть интерактивное телевидение и фильмы на пяти различных девайсах: телевизоре, компьютере, смартфоне, ноутбуке или планшете.

«Мультискрин» сохраняет позицию просмотра контента при смене экрана. Эфир любимой программы, сериала и кино можно ставить на паузу, перематывать или просматривать из архива. История показов остается доступной на всех подключенных к учетной записи гаджетах.

«Видеосервисом Wink пользуюсь не так давно, но удобство опции „Мультискрин“ уже успела оценить: мои дети перестали спорить что и когда смотреть. Старший сын просматривает спортивные матчи и фильмы через ноутбук, младшая дочка — мультики на планшете, а я листаю телеканалы на большом экране телевизора. При этом получается очень экономично для семейного бюджета, ведь мы используем один аккаунт», — поделилась томичка Надежда Терещенкова.

«Цифровой видеосервис Wink предоставляет для российского зрителя самый качественный и легальный контент. Помимо нашего бесплатного сервиса „Мультискрин“ мы для своих клиентов подготовили еще и подписку „Wink 5 в 1“. В ней собраны фильмы и сериалы сразу пяти онлайн-кинотеатров: Wink, more.tv, „Кинопоиск“, Start и viju. Несомненным преимуществом этого предложения является не только цена, но и возможность смотреть главные новинки в одном месте на пяти различных площадках», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Wink — это умный развлекательный видеосервис, который объединяет в себе преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с великолепной коллекцией кино, разножанровых сериалов, мультфильмов, концертов, передач и блогерских материалов на любой вкус. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, образовательные программы. Удобная навигация по тематическим подборкам позволяет быстро и легко находить интересующие ТВ-каналы. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера. Чтобы подключиться, достаточно скачать приложение или зайти на официальный сайт сервиса и зарегистрироваться.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение услуг жители Томской области могут на сайте «Ростелекома» и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».