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Кем стать, когда вырос. Томичей приглашают на бесплатные курсы по самоопределению

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В «Открытом университете» Томского государственного университета стартует запись на бесплатный курс очных психологических семинаров «Самоопределение для взрослых: путь к новому образу „Я“». Первое занятие пройдет 1 декабря.

Как сообщают организаторы, психологическая работа будет проводиться в группе. Преподаватель поможет решить актуальные задачи и проработает проблемы самоопределения у участников. Работать с группой будет Кристина Волынец, доцент факультета психологии ТГУ, практикующий психолог.

Участников ждут четыре встречи продолжительностью 2,5 часа, которые стартуют в 18.30. Темой первого занятия 1 декабря станет — основания самоопределения и его главные «враги». Следующая встреча 8 декабря будет посвящена прояснению запросов и исследованию ограничений. 15 декабря участники обсудят «Движение в Жизнь», а на финальной встрече 22 декабря обучающихся ждет практика.

К участию приглашаются горожане в возрасте от 25 до 60 лет. Прием заявок осуществляется на почту opentsu@mail.tsu.ru. В письме необходимо указать ФИО полностью, возраст, контактный телефон и (кратко) причины, по которым вы бы хотели посещать занятия.

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