В Томске стартует Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Сегодня, 29 ноября в Томске стартует Федеральный этап конкурса «Лучший по профессии». При поддержке крупнейших промышленных компаний области АО «НПФ «Микран», АО «НПЦ «Полюс», а также при участии Томского государственного университета (НИ ТГУ) эксперты определят лучшего монтажника радиоэлектронной аппаратуры.

За два дня специалистам 12 конкурсантов из Красноярского края, Свердловской, Московской, Новосибирской, Ульяновской, Томской областей и др. поборются за звание лучших в России.

В этом году наша область в пятый раз станет местом для проведения конкурса профессионального мастерства, который определит победителей в номинации «Лучший монтажник радиоэлектронной аппаратуры», - рассказала Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области. – Специфика номинации обусловлена высокой востребованностью профессии на современном рынке труда, благодаря ей в нашей стране сегодня активно развивается оборонная промышленность, машиностроение и другие отрасли производственной сферы.

Сертифицированные эксперты конкурса оценят выполнение практических заданий, которые пройдут на производственных площадках АО «НПФ «Микран» и НИ ТГУ. А также проверят теоретические знания конкурсантов в области технологии производства работ по монтажу радиоэлектронной аппаратуры, правил охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

Победители Федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» получат денежные призы: за 1 место – 300 тысяч рублей, за 2 – 200 тысяч и 100 тысяч рублей за 3 место.

В этом году Томская область в пятый раз выступает организатором Всероссийского конкурса профессионального мастерства. В 2014 году регион впервые стал площадкой для проведения конкурса в номинации «Лучший портной», в 2015 году здесь прошли состязания за звание лучшего дозиметриста, в 2018-том определяли лучшего лаборанта химического анализа, а в 2020 году – лучшего разработчика WEB и мультимедийных приложений.

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