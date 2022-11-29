В Томске завершили техзадание для нового Генплана города

29 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Мэрия завершила разработку технического задания для нового Генплана Томска. На этой неделе администрация готова направить его для ознакомления в Думу города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, техническое задание, по которому будут работать проектировщики, охватывает разные вопросы, связанные с разработкой Генплана, по которому областному центру предстоит жить и развиваться с 2025 по 2050 годы.

«Основная задача нового Генплана — избежать таких ситуаций, которые сложились в сфере градостроительства сейчас. Поэтому мы намерены максимально широко обсудить этот документ, чтобы он представлял собой баланс интересов строителей, предпринимателей, жителей и власти», — прокомментировал и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

В пресс-службе отмечают, что существующий сегодня Генплан действует до 2025 года. На разработку нового главного градостроительного документа города предполагается заложить в бюджете муниципалитета 45 млн рублей, равными частями на три года.

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