18+
18+

В Томске разработали проект ремонта главного дома исторической усадьбы Кухтериных

Исторический центр, Томские новости, ворота исторический дом новый дом усадьба восстановление интересные новости Томска В Томске разработали проект ремонта главного дома исторической усадьбы Кухтериных

В Томске завершена разработка проекта ремонта ремонт фасада и крыши главного дома ансамбля усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Крылова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, документация получила заключение историко-культурной экспертизы и достоверности сметной стоимости. Также её согласовал комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Согласно проекту, строителям предстоит обновить штукатурку на фасаде, отреставрировать лепной декор, покрасить фасад согласно историческому облику. Также у здания заменят кровельное покрытие, смонтируют новые водостоки с системой антиобледенения.

Ранее пресс-служба обладминистрации сообщала, что проектировщик ООО «Электромонтаж» должен был завершить изготовление документации в августе 2022 года. На эти цели область направила почти 2,2 млн рублей.

Здание, построенное в начале 1870-х годов является объектом культурного наследия регионального значения. В 1910 году в нем находилась частная женская гимназия Тихонравовой, а сейчас здесь располагается областной департамент профессионального образования.

Фото: tomsk.gov.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В особой экономической зоне «Томск» новый резидент

10 ноября 2022
Томские новости

В Томске состоялся необычный образовательный квест для подростков «Нехорошая квартира»

9 ноября 2022
Томские новости

На следующей неделе в Томск приедет поезд Деда Мороза

16 ноября 2022
Томские новости

В ноябре в Томске изменится схема движения на ул. Суворова

1 ноября 2022
Томские новости

В Томске завершено благоустройство бульвара у Красных казарм

31 октября 2022
Томские новости

Томские пожарные спасли из горящего дома 13 человек

25 ноября 2022
Томские новости

Челябинский бизнесмен стал владельцем крупного кирпичного завода в Томской области

2 ноября 2022
Томские новости

Замотивировать и не мешать работать. Представители томского HR-сообщества осбудили методики борьбы с текучкой кадров

23 ноября 2022
Томские новости

Сегодня отмечается День Сибири

8 ноября 2022