В Томске разработали проект ремонта главного дома исторической усадьбы Кухтериных

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томске завершена разработка проекта ремонта ремонт фасада и крыши главного дома ансамбля усадьбы братьев Кухтериных с кирпичными воротами и въездной аркой на пересечении проспекта Фрунзе и улицы Крылова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, документация получила заключение историко-культурной экспертизы и достоверности сметной стоимости. Также её согласовал комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Согласно проекту, строителям предстоит обновить штукатурку на фасаде, отреставрировать лепной декор, покрасить фасад согласно историческому облику. Также у здания заменят кровельное покрытие, смонтируют новые водостоки с системой антиобледенения.

Ранее пресс-служба обладминистрации сообщала, что проектировщик ООО «Электромонтаж» должен был завершить изготовление документации в августе 2022 года. На эти цели область направила почти 2,2 млн рублей.

Здание, построенное в начале 1870-х годов является объектом культурного наследия регионального значения. В 1910 году в нем находилась частная женская гимназия Тихонравовой, а сейчас здесь располагается областной департамент профессионального образования.

Фото: tomsk.gov.ru

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