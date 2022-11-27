Более 40 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
27 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 24 человек. 7 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 157147 случаев заболевания коронавирусом. 155431 заболевший выздоровел. 935 скончались.
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