В Парабельском районе при поддержке «Газпромнефть-Востока» появился современный центр для молодежи

24 ноября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Доме культуры поселка Заводской Парабельского района открылся молодежный Центр развлекательных и подвижных игр. Здесь есть аэрохоккей, новая игровая консоль и шлем виртуальной реальности. В этом году проект «Молодёжный клуб «Единомышленники» стал победителем грантового конкурса «Газпромнефть-Востока» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Поселок Заводской расположен в 12 километрах от райцентра Парабель. Около трети его жителей — молодежь. Местный дом культуры — единственное место, где можно организовать клубную досуговую инфраструктуру. Учитывая интерес молодежи к геймдеву — игровой компьютерной индустрии — предпочтение при оборудовании клуба отдали современным игровым проектам: аэрохоккею, игровой консоли и шлему виртуальной реальности.

— Мы хотим, чтобы сельская молодёжь не отставала от своих городских сверстников. Всё, что интересного мы видим в других оборудованных пространствах для досуга, стараемся внедрять в своем клубе. Важно, что клуб теперь удовлетворяет не только досуговые потребности жителей, но и в том числе образовательные — знакомит их с новыми цифровыми технологиями в игровом формате. Уверены, такой подход находит добрый отклик у односельчан и приносит им пользу, — рассказала руководитель проекта «Молодёжный клуб «Единомышленники» Алёна Антонова.

Дополнительно команда проекта установила в центре комфортную и функциональную мебель. Таким образом, новый досуговый центр в Заводском стал единственным в своем роде молодежным клубом в Парабельском районе

— Проект «Молодёжный клуб «Единомышленники» подарил новые возможности для досуга жителям нашего села, многие из которых являются так называемой рабочей молодежью. Мы с друзьями довольно часто посещаем новый центр. Больше всего нам нравится аэрохоккей, также большое впечатление произвели VR-очки. Здорово, что работники клуба придумывают такие интересные и при этом доступные инициативы, и воплощают их. Будем ждать от них новых идей! , — поделился житель поселка Владимир Изотов.

— Грантовый конкурс «Родные города» — пример ответственного отношения бизнеса к территории своей деятельности. Благодаря поддержке «Газпромнефть-Востока» в регионе уже удалось реализовать много важных социальных проектов, в том числе капитально отремонтировать центральный стадион, создать семейный сквер, установить несколько детских и спортивных площадок, а также провести серию культурно-познавательных мероприятий. Для нас очень важно, что компания поддерживает инициативу жителей нашего района и помогает реализовать их идеи, — отметила заместитель главы Парабельского района по социальным вопросам Анна Ликонцева.

— В этом году из 13 грантовых проектов-победителей два были разработаны инициативными жителями Парабельского района. Мы рады, что парабельцы стабильно участвуют в конкурсе, предлагают не только интересные, но и актуальные для жителей района идеи, — рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

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