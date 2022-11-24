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С начала года 166 домашних животных отправились за границу из Томской области

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Инспекторами Россельхознадзора с начала 2022 года был оформлен 161 ветеринарный сертификат на вывоз 166 домашних животных из Томской области за рубеж, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, 80 собак и 86 кошек отправились со своими хозяевами на Кипр, в Турцию, Испанию, Израиль, Грузию, Таиланд и другие страны. Самым популярными направлениями для поездок с животными в этом году были Турция и Таиланд.

«Все домашние питомцы в обязательном порядке были идентифицированы посредством чипирования, осмотрены государственными ветеринарными врачами и имели действующую вакцинацию в соответствии с видовой принадлежностью», — говорится в сообщении.

По словам специалистов Россельхознадзора, все животные, которых планируется вывезти за границу, должны иметь микрочип. Для его считывания и идентификации необходимо присутствие животного при оформлении экспортного ветеринарного сертификата.

В сообщении также уточняется, что для оформления и выдачи экспортного ветеринарного сертификата, горожане обязательно должны внести сведения в раздел «Оформить сертификат онлайн».

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