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В Томской области продлены льготы по налогу на имущество для ряда организаций

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Депутаты Томской области продлили до 2026 года льготы по налогу на имущество организаций для газораспределительных, сельскохозяйственных и строительных отраслей. Изменения в региональном законе приняты сегодня в двух чтениях на прошедшем 16 заседании Законодательной думы.

«Мы тщательно обсуждали эти льготы на налоговой комиссии, и пришли к выводу, что они востребованы и нужны населению. Особенно газораспределительным организациям. Они позволят проводить догазификацию, обновлять фонды и не повышать резко тарифы из-за того, что не все подключились к газораспределительным сетям», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по налогам Олег Громов.

По его словам, не менее важно продление налоговых преференция для сельскохозяйственного сектора, в том числе для организаций по выращиванию, лову и переработке рыбы. Благодаря этой льготе, аграрии смогут обновлять оборудование и наращивать производство в ситуации роста затрат.

Под льготную категорию попадают также и строительные организации, являющиеся специализированными обществами проектного финансирования в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Отмечается, что такие послабления будут способствовать созданию благоприятных условий для проживания на территории Томской области.

Напомним, что в марте 2021 года льготы по налогу на имущество были предоставлены для малого и среднего бизнеса, почтовых отделений и компаний, участвующих в концессиях.

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