Участвующих в СВО томичей освободят от уплаты транспортного налога на 3 года

Военнослужащие всех категорий, принимающие участие в специальной военной операции на Украине (СВО), освобождаются от уплаты транспортного налога на три года. Соответствующие правки в региональный закон были внесены вчера, 24 ноября, на прошедшем 16-м собрании Законодательной Думы.

Согласно изменениям, принятым депутатами в двух чтениях, для жителей области из числа мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту, а также иных лиц, несущих службу в зоне СВО, начисления по транспортному налогу отменяются. Преференции будут действовать в течение трех лет, начиная с 1 января 2022 года, в отношении одного автомобиля по выбору налогоплательщика. Если владелец транспортного средства не имеет возможности самостоятельно сделать этот выбор, то налоговая служба автоматически предоставит льготу на автомобиль с наибольшей суммой налога.

«Хочу напомнить, что у нас депутаты выходили с таким предложением в октябре, и инициатива губернатора полностью покрывает это предложение. Можно считать это совместным решением. Я думаю, что это абсолютно правильно, что мы все категории военнослужащих, которые участвуют в СВО, сегодня относим к льготным», — отметила спикер облдумы Оксана Козловская.

По предварительным данным, реализация закона может привести к снижению поступлений по транспортному налогу в пределах 10 млн рублей ежегодно. Эта сумма будет компенсироваться за счет улучшения работы по взысканию недоимки и дополнительными поступлениями от других источников.

Ранее сообщалось, что томичи-участники СВО также получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей и материальную помощь из областного бюджета.

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