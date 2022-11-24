Томские медики 10 часов удаляли 7-сантиметровую опухоль у пожилой томички

Медики Томского областного онкодиспансера провели успешную 10-часовую операцию по удалению у пациентки крупной аденомы, которая могла переродиться в злокачественную опухоль, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С жалобами на слизистые выделения с примесью крови к врачам обратилась 75-летняя томичка. Специалисты нашли у нее крупнобугристое полуциркулярное образование в прямой кишке протяженностью 7 см. Результаты биопсии показали аденому, которая имела практически стопроцентный риск перерождения в злокачественную опухоль.

«Обычно в своей практике мы встречаем аденомы 2-3 сантиметра, и подобные операции длятся около 2 часов. Образования большего размера достаточно редки. Операция длилась 10 часов. Это очень сложная и кропотливая работа с использованием специального оборудования — эндоскопического ножа. Задача онкологов была не только удалить новообразование, но и сохранить пациентке внутренние органы», — рассказал и.о. главного врача онкодиспансера Максим Грищенко.

Эндоскописты онкодиспансера удалили пациентке новообразование методом тоннельной диссекции в подслизистом слое. Этот способ позволяет удалять крупные новообразования единым блоком. Операция прошла успешно, пациентка уже выписана из стационара онкологического диспансера.

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